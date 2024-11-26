На организацию трамвайных перевозок в Челябинске выделили 350 млн рублей

Перевозчику необходимо обслуживать трамваи № 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 и 22.
На все направления выйдут вагоны большого класса. В них должны быть установлены стационарные терминалы безналичной оплаты проезда (валидаторы), системы мониторинга пассажиропотоков.
Больше всего трамваев выйдет на маршрут № 22 — 34 вагона; на маршрутах № 3 и 14, по 19 задействуют по 22 вагона. Меньше всего трамваев будут ходить по маршрутам № 10 и 12.
Контракт на обслуживание маршрутов будет действовать до 30 июня 2025 года. Итоги аукциона подведут 13 декабря.