В Ростовской области почти в 12 раз вырос спрос на психологов

В России с января по ноябрь 2024 года открыли 5300 вакансий для психологов, что в 6,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом в Ростовской области спрос вырос еще больше — почти в 12 раз.
Ростовская область вошла в топ-10 регионов России по количеству вакансий для психологов. Наш донской регион занял 9 место с 2% вакансий. Больше всего психологов требуется в Москве (28% от всех вакансий для данных специалистов в стране) и в Санкт-Петербурге (12%).
Чаще всего психологов ищут в школы, детсады и прочие образовательные учреждения, в фирмы медицинской направленности и в ИТ-компании.
При этом конкуренция в этом сфере высока — 4,0 −7,9 резюме на вакансию. В Ростовской области — 53 резюме на вакансию.
Наибольший конкурс на вакансии психолога в Удмуртии (165 резюме на вакансию), Тверской области (134) и Ханты-Мансийской АО (99,5). Низкая конкуренция в Еврейской АО, на Алтае и в Калмыкии.
При большом спросе стоимость услуг психологов низкая — в Ростовской области работодатели в среднем предлагают 36 600 рублей при средней зарплате 61 700 рублей в регионе в октябре 2024 года.
Более высокую зарплату психологам в Москве (75 300 рублей), Камчатском крае и Ямало-Ненецком АО (по 70 000 ₽).
По опросу аналитиков hh.ru, большая часть респондентов хотели бы получить психологическую помощь для снижения уровня стресса (55% опрошенных), посетить мастер-классы по личностному развитию (48%) и проконсультироваться у корпоративного психолога (41%).