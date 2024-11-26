Регионам разрешили заключать соглашения о стабилизации цен на все товары

Власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие товары. Соответствующее постановление утверждено правительством России.
Ранее власти регионов могли заключить соглашение с хозяйствующими субъектами только в отношении отдельных значимых социальных видов продовольственных товаров (всего в перечне 24 позиции, в том числе хлеб, молоко, масло, куриные яйца и другие). В кабмине рассчитывают, что принятое решение «позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан».
С предложением расширить перечень товаров, на которые распространяются стабилизационные соглашения, в начале октября выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Согласно предложениям ведомства, порядок определения необходимости подписания таких соглашений и позиции товаров, по которым будет заключаться соглашение, не изменятся. Также добровольным останется участие бизнеса в таких инициативах.
В настоящее время временные полномочия по заключению соглашений о стабилизации цен на любые товары уже есть у ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Исключением являются товары, цены на которые подлежат государственному регулированию. Все четыре региона были включены в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года.
Как ранее сообщал РБК, инициатива ФАС расширить перечень товаров, по которым можно заключать добровольные соглашения между властями регионов и бизнесом о стабилизации цен, возникла после соответствующей просьбы губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.
Калининградская область в силу своего географического положения испытывает «особые трудности» из-за санкций, введенных ЕС, говорится в пояснительной записке к проекту со ссылкой на письмо Беспрозванных (есть у РБК). Транзитные перевозки отдельных видов санкционных товаров между регионом и остальной территорией России ограничены. В связи с этим многим предприятиям пришлось переориентировать грузопоток с сухопутных маршрутов на морские.
В документе также говорится, что в этом году в ФАС поступило 1,2 тыс. обращений граждан по вопросу цен на продовольственные товары, большая часть из которых не входит в перечень социально значимых. Еще не менее 452 сообщений поступило о ценах на непродовольственные товары.
Что подорожало больше всего.
Со ссылкой на данные Росстата в проекте ФАС говорится о том, что на август 2024 года больше всего среди продовольственных товаров выросла в годовом выражении цена на свежие помидоры (53,6%), чеснок (33,8%), оливковое масло (32,4%), столовую свеклу (30,9%), бананы (24,9%) и свежие огурцы (24,2%).
Среди непродовольственных товаров лидируют обрезная доска (20,9%), металлочерепица (19,7%), дрова (16%), белье для новорожденных детей и детей ясельного возраста (15,1%), шкаф для платья и белья (14,8%), майки и футболки (14,1%), женские хлопчатобумажные платья (13,9%).
Кроме того, за указанный период выросли цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). В частности, это бисакодил (219,8%), фуросемид (29,8%), сульфацетамид (29,3%), поливитамины (25%), кеторол экспресс (20,5%), аспирин (19,9%) и другие.