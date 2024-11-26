Регионам разрешили заключать соглашения о стабилизации цен на все товары

В документе также говорится, что в этом году в ФАС поступило 1,2 тыс. обращений граждан по вопросу цен на продовольственные товары, большая часть из которых не входит в перечень социально значимых. Еще не менее 452 сообщений поступило о ценах на непродовольственные товары.