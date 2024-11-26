Парк электротранспорта Владивостока пополнится еще четырьмя новыми троллейбусами

«Ранее в тестовом режиме три новых троллейбуса вышли на маршрут № 11 “Клиническая больница — Автовокзал — Клиническая больница”, ещё два — на маршрут № 5 “Завод “Варяг” — Автовокзал — Завод “Варяг”. Всего на сегодняшний день во Владивосток поступили 12 новых троллейбусов, до конца года будут доставлены ещё четыре машины”, — добавили в пресс-службе мэрии.