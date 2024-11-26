Парк электротранспорта Владивостока пополнится еще четырьмя новыми троллейбусами

Городской парк электрического транспорта во Владивостоке в 2025 году пополнится четырьмя новыми троллейбусами, а их общее количество достигнет 20 единиц. Администрация Владивостока подвела итоги открытого аукциона по закупке новой техники. В соответствии с контрактом, ООО «Торговый дом “Транс-Альфа”» обязано поставить технику в мае 2025 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Как уточнили в управлении транспорта администрации Владивостока, приобретение дополнительных единиц техники стало возможным за счет экономии от предыдущих торгов. Источник финансирования — средства специального казначейского кредита.
Новые машины, как и закупленные ранее 16 троллейбусов, должны иметь возможность автономного хода не менее 40 км. Машины будут низкопольными, оборудованы системами ГЛОНАСС, отопления и кондиционирования, мониторинга пассажиропотока, видеонаблюдения, откидной аппарелью и площадкой для детских и инвалидных колясок.
Как напоминают в мэрии, обновление электротранспорта — одна из позиций долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Владивостока до 2030 года, одобренного президентом Владимиром Путиным и утверждённого Правительством Российской Федерации.
«Ранее в тестовом режиме три новых троллейбуса вышли на маршрут № 11 “Клиническая больница — Автовокзал — Клиническая больница”, ещё два — на маршрут № 5 “Завод “Варяг” — Автовокзал — Завод “Варяг”. Всего на сегодняшний день во Владивосток поступили 12 новых троллейбусов, до конца года будут доставлены ещё четыре машины”, — добавили в пресс-службе мэрии.
Задачу обновить подвижной состав общественного транспорта Владивостока поставил глава города Константин Шестаков. Помимо троллейбусов на средства специального казначейского кредита, выделенного из федерального бюджета, в январе 2024 года администрация Владивостока приобрела 20 новых автобусов отечественного производства марок ЛиАЗ и ПАЗ для муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». В 2025 году автопарк муниципального предприятия пополнится еще 30 новыми автобусами среднего и большого классов.