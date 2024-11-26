За три года в Новосибирске построят 130 социальных объектов

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов на прошедшей пресс-конференции подвёл итоги года и рассказал о перспективах развития отрасли. По его словам, строительный комплекс региона демонстрирует устойчивую положительную динамику, особенно в сфере жилищного строительства.
«Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики Новосибирской области, и сегодня он показывает положительную динамику развития. В первую очередь это касается жилищного строительства. С начала года уже введено в эксплуатацию 2,149 млн кв. м жилья при плановых показателях — 2,154 млн кв. м. Последние месяцы традиционно самые активные по сдаче жилых домов, поэтому нет сомнений, что мы справимся с поставленной задачей, несмотря на усложнившиеся экономические условия», — рассказал Дмитрий Богомолов.
Параллельно продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры, правительство Новосибирской области максимально участвует в различных федеральных программах и национальных проектах, реализует региональные программы. На данный момент более 100 объектов находятся на разных стадиях строительства, от проектирования до завершающей стадии.
В 2024 году уже сданы в эксплуатацию такие значимые объекты, как бассейн СКА и лицей № 185 в Новосибирске, детские школы искусств в Купино и Черепаново, Дворец культуры в посёлке Озеро-Карачи. До конца года планируется завершить строительство поликлиник в Оби, Краснозёрском, Колывани и Чулыме, пяти школ на 3 450 мест, детского сада на 120 мест, а также фельдшерско-акушерских пунктов в отдалённых районах области.
Дмитрий Богомолов подчеркнул, что эта работа будет продолжена в ближайшие три года. Планируется ввод в эксплуатацию еще 130 объектов социальной инфраструктуры различного масштаба, от крупных медицинских и образовательных учреждений до небольших, но крайне важных для жителей фельдшерско-акушерских пунктов.