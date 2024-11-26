За три года в Новосибирске построят 130 социальных объектов

«Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики Новосибирской области, и сегодня он показывает положительную динамику развития. В первую очередь это касается жилищного строительства. С начала года уже введено в эксплуатацию 2,149 млн кв. м жилья при плановых показателях — 2,154 млн кв. м. Последние месяцы традиционно самые активные по сдаче жилых домов, поэтому нет сомнений, что мы справимся с поставленной задачей, несмотря на усложнившиеся экономические условия», — рассказал Дмитрий Богомолов.