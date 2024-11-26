В Сочи в новогодние каникулы ожидают почти 500 тысяч туристов

Катание разрешат по мере формирования необходимого снежного покрова. Всего в этом сезоне будут работать 122 горнолыжные трассы общей протяженностью 174 километров и 64 современных подъемника. Курорт «Роза Хутор» намерен запустить инфраструктуру 20 декабря, на верхних уровнях по прогнозам начнет катание раньше остальных. В этих же числах для лыжников, сноубордистов и биатлонистов трассы могут открыть на курорте «Газпром Поляна».