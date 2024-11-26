В Сочи в новогодние каникулы ожидают почти 500 тысяч туристов

По данным властей, все три горных курорта «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна» уже завершили подготовку. Руководство курортов модернизировало оборудование горнолыжных трасс, сформировало событийную программу и внедрило собственные гастрономические новинки.
Катание разрешат по мере формирования необходимого снежного покрова. Всего в этом сезоне будут работать 122 горнолыжные трассы общей протяженностью 174 километров и 64 современных подъемника. Курорт «Роза Хутор» намерен запустить инфраструктуру 20 декабря, на верхних уровнях по прогнозам начнет катание раньше остальных. В этих же числах для лыжников, сноубордистов и биатлонистов трассы могут открыть на курорте «Газпром Поляна».
Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что в этом году турпоток в горных курортах увеличился на 10% по сравнению с 2023 годом. На новогодние праздники номерной фонд там уже забронирован почти на 70%.
Помимо горных курортов для отдыхающих в зимнем сезоне будут доступны 55 природных и городских объектов туристического показа. В Сочи работают более 700 ресторанов и кафе, 33 зимних пляжа. На курорте организуют более 100 новогодних и рождественских событийных мероприятий в горах и на побережье.
Власти Сочи отмечают, что в этом сезоне курорт удержал цены на ски-пассы почти на уровне прошлого года. На олимпийском горном стадионе «Лаура» открылась единственная в России школа беговых лыж и биатлона. Еще одной новинкой сезона станут восстановительные медицинские процедуры для лыжников и в целом оздоровительные программы женского, мужского и детского здоровья.
Горные курорты Сочи разработали новогодние программы. На «Красной Поляне» пройдет церемония открытия горнолыжного сезона, карнавальные шествия по курорту, будет работать резиденция Деда Мороза. Здесь же в новогоднюю ночь состоится большой праздничный концерт, вход свободный.
На курорте «Роза Хутор» во время новогодних и рождественских каникул будут работать рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза. Гостей ждут тематические шоу для детей и взрослых. Во время горнолыжного сезона там пройдет несколько спортивных и музыкальных фестивалей.
В новогодние праздники курорт «Газпром Поляна» планирует анимационную семейную программу, а также выступления артистов, интерактивные элементы и развлекательные шоу в ТРЦ «Галактика».