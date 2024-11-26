В ближайшие три года в НСО запланировано строительство 130 соцобъектов

Параллельно продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры, Правительство Новосибирской области максимально участвует в различных федеральных программах и национальных проектах, реализует региональные программы. В 2024 году на разных этапах строительства — от проектирования до возведения — находится более 100 объектов. Уже введены в эксплуатацию такие знаковые объекты, как бассейн СКА и лицей № 185 в Новосибирске, ДШИ в Купино и Дворец Культуры в поселке Озеро-Карачи, до конца года в планах завершить строительство еще целого ряда крупных объектов — поликлиник в Оби, Краснозерке, Колывани и Чулыме, 5 школ на 3450 мест и детского сада на 120 мест, большой детской школы искусств в Черепаново, фельдшерско-акушерских пунктов в самых отдаленных районах Новосибирской области.