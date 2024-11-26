Bloomberg сообщил о падении морских поставок российской нефти

В начале ноября министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури заявил, что цены на нефть выросли бы до показателя $200 за баррель, если бы страна не покупала сырье у России. В ноябре цена нефти марки Brent колебалась в пределах $70−75 за баррель. Он отмечал, что Индия будет покупать нефть у тех, кто предложит лучшие цены, так как ей нужно обеспечить доступное топливо для миллионов граждан.