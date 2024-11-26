Bloomberg сообщил о падении морских поставок российской нефти

Экспорт российской нефти по морю упал до минимума за два месяца и столкнулся с сильнейшим падением с июля на фоне сокращения закупок Индией, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
За неделю до 24 ноября на танкеры погрузили 20,5 млн барр. российской нефти (неделей ранее было 19,8 млн барр.). Ежедневные поставки сырой нефти за неделю до 24 ноября выросли примерно на 100 тыс. барр., до 2,93 млн (на предыдущей неделе было 2,83 млн барр.). Однако в прошлом месяце (например на неделе до 11 октября) они были значительно выше (3,57 млн барр. в сутки). В последние две недели поставки оказались меньше средних значений за четыре недели.
За последние две недели в западных портах России произошло снижение отгрузки примерно на 25% по сравнению со средним уровнем прошлого месяца.
За последние четыре недели поставки в Азию упали до 2,76 млн барр. в день, доля Индии с конца октября значительно снижается (на 24 ноября 1 млн барр. в день в среднем за четыре недели, 1,4 млн приходится на Китай).
В западном направлении поставки идут в Турцию, они выросли по сравнению с сентябрем до 370 тыс. барр. в день за четыре недели до 24 ноября.
В начале ноября министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури заявил, что цены на нефть выросли бы до показателя $200 за баррель, если бы страна не покупала сырье у России. В ноябре цена нефти марки Brent колебалась в пределах $70−75 за баррель. Он отмечал, что Индия будет покупать нефть у тех, кто предложит лучшие цены, так как ей нужно обеспечить доступное топливо для миллионов граждан.
Запад отказался от покупки российской нефти, запретив морские поставки и почти отказавшись от трубопроводных. Кроме того, был введен потолок цен на нефть в $60 за баррель, в ответ на что Россия ввела запрет на поставки своей нефти иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».