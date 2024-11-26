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На Кубани запустят новое производство крепкого алкоголя

В Краснодаре будут производить виноградную водку, коньяк и бренди.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году на Кубани планируется запустить производство крепкого алкоголя. На заводе будут выпускать виноградную водку (38,4 тыс. дал в год), коньяк и бренди (5 тыс. дал в год).

«Планы по производству виноградной водки, коньяка и бренди, актуальны. Производство и выпуск данных видов продукции планируется в краткосрочной перспективе — в 2025 году, после получения лицензии», — сообщили РБК Краснодар на предприятии.

В настоящее время площадь виноградников предприятия превышает 1,5 тыс. га. Впоследствии на заводе наладят производство коньяка с трехлетней и пятилетней выдержкой в дубовых бочках. Объем инвестиций в проект составляет 3 млрд рублей. Он также подразумевает расширение площадей виноградных насаждений.