На Кубани запустят новое производство крепкого алкоголя

В 2025 году на Кубани планируется запустить производство крепкого алкоголя. На заводе будут выпускать виноградную водку (38,4 тыс. дал в год), коньяк и бренди (5 тыс. дал в год).
«Планы по производству виноградной водки, коньяка и бренди, актуальны. Производство и выпуск данных видов продукции планируется в краткосрочной перспективе — в 2025 году, после получения лицензии», — сообщили РБК Краснодар на предприятии.
В настоящее время площадь виноградников предприятия превышает 1,5 тыс. га. Впоследствии на заводе наладят производство коньяка с трехлетней и пятилетней выдержкой в дубовых бочках. Объем инвестиций в проект составляет 3 млрд рублей. Он также подразумевает расширение площадей виноградных насаждений.