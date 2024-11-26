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Екатеринбургские депутаты подняли налог для владельцев дорогой недвижимости

26 ноября депутаты городской думы Екатеринбурга увеличили ставку налога на имущество физических лиц.

Речь идет об объектах, кадастровая стоимость которой превышает 300 млн рублей.

Депутаты согласовали повышение налога на имущество физических лиц для владельцев такой недвижимости с 0,5% до 2,5% от кадастровой стоимости.

Повышение налога произойдет с 1 января 2025 года.

«МК-Урал» ранее писал, что средства инфраструктурных бюджетных кредитов направят на строительство улицы Юрия Исламова и второй очереди бытового коллектора в Екатеринбурге.

Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Всего региону на 2022−2025 годы выделено 16,5 млрд рублей.

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