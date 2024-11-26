Омичам рассказали, сколько в этом году будут стоить новогодние ёлки

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области рассказали, как изменятся цены на ёлки перед Новым годом. Областные лесхозы не планируют существенно повышать их стоимость. Цена останется примерно на уровне прошлогодней.
«В среднем в лесхозах новогодняя сосна обойдётся в 350—400 рублей, цена может достигать 600 рублей, в зависимости от лесхоза», — рассказала пресс-секретарь ведомства Екатерина Лендел.
Однако доля продаж новогодних деревьев в лесхозах Омской области весьма незначительна. Омские сосны в основном идут на продажу в бюджетные учреждения. На ёлочные базары, как правило, привозят деревья из других регионов. И здесь продавцы придерживаются иного мнения.
«Вы оглянитесь вокруг — цены поднялись на всё. Конечно, и у нас будет повышение. Маленькую сосну, высотой около 1,5 метра, будем продавать от 600 рублей. В среднем стоимость красивого новогоднего дерева составит около 1 000—2000 рублей, в зависимости от вида. Самое дорогое — это макушка пихты. Здесь стоимость будет начинаться от 4 000 рублей и выше», — рассказал порталу Om1.ru один из продавцов ёлок, пожелавший остаться анонимным.
Напомним, что ёлочные базары традиционно заработают с 1 декабря. Но, как правило, продавцы в начале месяца только занимают предоставленные им площади. Активная продажа ёлок начнётся ближе к концу месяца.