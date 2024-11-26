Омичам рассказали, сколько в этом году будут стоить новогодние ёлки

«Вы оглянитесь вокруг — цены поднялись на всё. Конечно, и у нас будет повышение. Маленькую сосну, высотой около 1,5 метра, будем продавать от 600 рублей. В среднем стоимость красивого новогоднего дерева составит около 1 000—2000 рублей, в зависимости от вида. Самое дорогое — это макушка пихты. Здесь стоимость будет начинаться от 4 000 рублей и выше», — рассказал порталу Om1.ru один из продавцов ёлок, пожелавший остаться анонимным.