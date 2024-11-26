В Новосибирске долгострой на Вилюйской планируют ввести в эксплуатацию

В Новосибирске до конца 2024 года будет введён в эксплуатацию долгострой на улице Вилюйская, 5. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов на пресс-конференции 26 ноября.
Строительство началось в 2014 году с участием застройщика ООО ПТК «Стройинвест», который приостановил работы в 2017 году, а в 2018 был признан банкротом. В дальнейшем работы были продолжены ГК «Первый строительный фонд».
На данный момент объект прошёл итоговую проверку, и ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию в ближайшее время.