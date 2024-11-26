В Екатеринбурге зафиксирован рекордный рост реальной зарплаты

По данным эксперта, с января по август текущего года заработная плата выросла на 11,5% относительно аналогичного периода в 2023 году. Алексей Прядеин отметил, что реальная заработная плата продолжит стабильно увеличиваться. К концу прогнозируемого периода размер начисленной заработной платы превысит 130 тысяч рублей.