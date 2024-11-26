В 2025 году в Омске планируют значительно увеличить тарифы на отопление

На данный момент стоимость тепловой энергии составляет 1 189,80 ₽/Гкал. С 1 января по 1 июля 2025 года тариф останется неизменным. Однако с 1 июля планируется значительное увеличение — до 1 743,91 ₽/Гкал, что более чем на 500 рублей выше текущей стоимости.