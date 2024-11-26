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В 2025 году в Омске планируют значительно увеличить тарифы на отопление

Пока эти изменения не утверждены окончательно.

Источник: Om1 Омск

Согласно проекту приказа, поступившему в распоряжение «СуперОмска», тарифы на тепловую энергию для потребителей АО «ТГК-11» в Омске могут существенно вырасти в середине 2025 года.

На данный момент стоимость тепловой энергии составляет 1 189,80 ₽/Гкал. С 1 января по 1 июля 2025 года тариф останется неизменным. Однако с 1 июля планируется значительное увеличение — до 1 743,91 ₽/Гкал, что более чем на 500 рублей выше текущей стоимости.

Пока эти изменения не утверждены окончательно. Региональная энергетическая комиссия Омской области должна принять решение по тарифам до конца 2024 года.

ЖКХ