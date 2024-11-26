В Перми сняли с постоянных рейсов самый длинный трамвай России «Лев»

Речь идёт об уникальном трамвае, который курсировал в краевой столице с 2019 года. Как рассказывает издание, в последний раз «Лев» выходил на регулярный маршрут в октябре 2024 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что за месяц до этого он обслуживал маршрут № 4 «Висим — Пермь II».