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В Перми сняли с постоянных рейсов самый длинный трамвай России «Лев»

Он перестал ходить осенью 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Трамвай модели «Лев», который является самым длинным трамваем России, сняли с постоянных рейсов в Перми, сообщает «В курсе.ру».

Речь идёт об уникальном трамвае, который курсировал в краевой столице с 2019 года. Как рассказывает издание, в последний раз «Лев» выходил на регулярный маршрут в октябре 2024 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что за месяц до этого он обслуживал маршрут № 4 «Висим — Пермь II».

В МУП «Пермгорэлектротранс» изданию сообщили, что трамвай выводят на маршрут в случае необходимости, когда пассажиропоток повышается.

Напомним, трамвай повышенной вместимости «Лев» был изготовлен на предприятии ПК «Транспортные системы». Уникальный трамвай, не имеющий аналогов в России, с 2019 года обслуживал маршрут № 12, который следовал по Индустриальному району. Изменение в работе трамвая произошло с началом реконструкции на улице Карпинского и ремонте путей на улице Мира.