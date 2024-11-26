В Перми сняли с постоянных рейсов самый длинный трамвай России «Лев»

Трамвай модели «Лев», который является самым длинным трамваем России, сняли с постоянных рейсов в Перми, сообщает «В курсе.ру».
Речь идёт об уникальном трамвае, который курсировал в краевой столице с 2019 года. Как рассказывает издание, в последний раз «Лев» выходил на регулярный маршрут в октябре 2024 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что за месяц до этого он обслуживал маршрут № 4 «Висим — Пермь II».
В МУП «Пермгорэлектротранс» изданию сообщили, что трамвай выводят на маршрут в случае необходимости, когда пассажиропоток повышается.
Напомним, трамвай повышенной вместимости «Лев» был изготовлен на предприятии ПК «Транспортные системы». Уникальный трамвай, не имеющий аналогов в России, с 2019 года обслуживал маршрут № 12, который следовал по Индустриальному району. Изменение в работе трамвая произошло с началом реконструкции на улице Карпинского и ремонте путей на улице Мира.