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«Остались последние штрихи». Смольный показал степень готовности станции «Горный институт»

В телеграм-канале вице-губернатора Николая Линченко опубликовали фото и видео со строящейся станции «Горный институт». Чиновник побывал там с инспекцией.

6фотографий

Как говорится в канале 26 ноября, основные отделочные работы закончены: это касается укладки гранита и мрамора и монтажа декоративных элементов — в частности, четырех панно. «Остались последние штрихи», — добавляют в сообщении.

Кроме того, смонтированы лифты, балюстрады и ступени четырех эскалаторов.

Накануне на станцию от «Спасской» прибыл пробный пассажирский состав, это ознаменовало начало обкатки нового участка метро. «Предстоит финальная проверка оборудования и инженерных систем, тестирование коммуникаций и систем безопасности, а также завершение работ по благоустройству прилегающей территории», — сообщает Линченко.

Никакой конкретики по поводу открытия станции он в этом посте не дает. Уж несколько месяцев наблюдатели и горожане строят предположения по поводу того, успеют ли «Горный институт» запустить в 2024 году, как неоднократно обещал Смольный. В последний раз губернатор Александр Беглов заявлял, что до конца года завершат строительные работы. Комитет по строительству сообщал, что и запуск станции также запланирован на 2024-й.

метро