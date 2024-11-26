Цены на кофе обновили очередной максимум

Робуста стала дороже на 4,1% — до $5191 за тонну. Такой резкий скачок цен связан с неблагоприятным прогнозом по урожаю кофе в Бразилии, где этот сезон стал самым засушливым с 1981 года.
По данным Министерства сельского хозяйства США, урожай кофе в Бразилии в 2024/25 сельскохозяйственном году снизится почти на 5%. Вместо ожидавшихся 69,9 млн стандартных 60-килограммовых мешков он составит 66,4 млн мешков.
Мировые цены на кофе в текущем году побили уже несколько рекордов. Они продолжают держаться на максимуме за 13 лет.