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Цены на кофе обновили очередной максимум

Фьючерсы на арабику на Нью-йоркской бирже ICE Futures подорожали на 1,2% — до $3,0575 за фунт. Это новый рекорд цены на этот сорт кофе за последние 13 лет, сообщил «Интерфакс».

Робуста стала дороже на 4,1% — до $5191 за тонну. Такой резкий скачок цен связан с неблагоприятным прогнозом по урожаю кофе в Бразилии, где этот сезон стал самым засушливым с 1981 года.

По данным Министерства сельского хозяйства США, урожай кофе в Бразилии в 2024/25 сельскохозяйственном году снизится почти на 5%. Вместо ожидавшихся 69,9 млн стандартных 60-килограммовых мешков он составит 66,4 млн мешков.

Мировые цены на кофе в текущем году побили уже несколько рекордов. Они продолжают держаться на максимуме за 13 лет.

экономика