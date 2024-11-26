Новую дорогу за 32 млн открыли в Нижегородской области

Протяженность — 964 метра.
Строительство обошлось в 32 миллиона рублей. 27 млн рублей было выделено из федерального бюджета, 1,3 млн рублей — из областного, 1,3 млн рублей — из муниципального. А также, еще 3.6 миллиона в общую сумму добавили из внебюджетных средств.
Работа велась по программе «Комплексное развитие территорий».
Ширина нового асфальтированного покрытия — 4.5 метра. Проект разработала местная администрация. Ранее на этом месте была грунтовая дорога.
Ранее мы рассказывали о том, что деревня Ольгино получит новую жизнь по программе «Комплексного развития территорий».