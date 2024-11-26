Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую дорогу за 32 млн открыли в Нижегородской области

В Большеболдинском округе открыли новую дорогу, ведущую к животноводческому комплексу ООО «Мир».

Протяженность — 964 метра.

Строительство обошлось в 32 миллиона рублей. 27 млн рублей было выделено из федерального бюджета, 1,3 млн рублей — из областного, 1,3 млн рублей — из муниципального. А также, еще 3.6 миллиона в общую сумму добавили из внебюджетных средств.

Работа велась по программе «Комплексное развитие территорий».

Ширина нового асфальтированного покрытия — 4.5 метра. Проект разработала местная администрация. Ранее на этом месте была грунтовая дорога.

Ранее мы рассказывали о том, что деревня Ольгино получит новую жизнь по программе «Комплексного развития территорий».

строительство