Когда Казахстан избавится от старых вагонов, рассказал глава Минтранспорта

«В целях обеспечения подвижным составом и снижения уровня износа парка в этом году закуплено 185 локомотивов. На следующий год запланировано приобретение 187 единиц, в последующие три года ожидается поставка еще 257 локомотивов. Это позволит полностью устранить их дефицит».