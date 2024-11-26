Минфин сказал о повышении выплат в одной из бюджетных сфер за счет госдолга

Стало известно, что в одной из бюджетных сфер Беларуси будут повышены выплаты за счет государственного долга. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 865 от 25 ноября 2024-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В документе сказано, что Министерству лесного хозяйства предоставляется дополнительное финансирование на оплату труда работникам. Постановление приняли на основании указа президента (№ 93 от 14 марта 2022-го) о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики.
В частности, правительство поручило Министерству финансов увеличить в 2024-м расходы республиканского бюджета по функциональной классификации, которые предусмотрены для Минлесхоза на ведение лесного хозяйства. Расходы вырастут на 9,6 миллиона белорусских рублей с целями оплаты труда работникам организаций, которые ведут лесное хозяйство (с учетом отчислений на соцстрахование).
Отмечается, что эта расходная статья вырастет за счет сокращения расходов на обслуживание внешнего государственного долга.
Постановление вступило в силу после официального опубликования.
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