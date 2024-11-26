Минфин сказал о повышении выплат в одной из бюджетных сфер за счет госдолга

В частности, правительство поручило Министерству финансов увеличить в 2024-м расходы республиканского бюджета по функциональной классификации, которые предусмотрены для Минлесхоза на ведение лесного хозяйства. Расходы вырастут на 9,6 миллиона белорусских рублей с целями оплаты труда работникам организаций, которые ведут лесное хозяйство (с учетом отчислений на соцстрахование).