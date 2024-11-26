В Новосибирске до конца 2024 года появятся ещё 130 новых остановок

«В своё время на остановочных пунктах находились павильоны и торговые помещения, это был единый имущественный комплекс, который принадлежал предпринимателям. В связи с расторжением договоров они своё имущество забирают. Мы на такие моменты реагируем, будем устанавливать», — пообещал чиновник.