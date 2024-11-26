В Новосибирске до конца 2024 года появятся ещё 130 новых остановок

До конца 2024 года в Новосибирске обновят 130 остановочных павильонов. Об этом во вторник, 26 ноября сообщает портал «Новосибирские новости».
Речь об обновлении остановок шла на аппаратном совещании в городской администрации. Подняв этот вопрос, мэр Кудрявцев поручил подчинённым сократить время от сноса старых конструкций до установки новых в связи с жалобами горожан.
«Демонтируем остановочный павильон, никого не уведомляем. Люди не понимают, что происходит, почему не появляется новая остановка. Даже присесть негде», — описал ситуацию подчинённым градоначальник, поручив сделать процесс заменты павильонов бесшовным.
В свою очередь, глава городского дептранса Иосиф Кодалев объяснил ситуацию тем, что демонтажом старых конструкций занимаются их владельцы — предприниматели, у которых истёк срок действия договора аренды, видимо, не всегда согласовывая этот процесс с властями.
«В своё время на остановочных пунктах находились павильоны и торговые помещения, это был единый имущественный комплекс, который принадлежал предпринимателям. В связи с расторжением договоров они своё имущество забирают. Мы на такие моменты реагируем, будем устанавливать», — пообещал чиновник.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что остановки ценой в полмиллиона установят в Кировском районе Новосибирска.