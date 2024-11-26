Что будет с ценами на нефть в 2025 году — прогнозы аналитиков

В понедельник 25 ноября 2024 года цены на нефть марки Brent и WTI снизились на 2 доллара за баррель после сообщений о прекращении конфликта между Ливаном и Израилем, что повлекло за собой распродажу сырой нефти. Сегодня, 26 ноября, после того, как инвесторы «переварили» эту новость, цены на нефть марки Brent, абсолютно «на пустом месте» выросли на 29 центов, а фьючерсы на нефть West Texas Intermediate поднялись на 26 центов.