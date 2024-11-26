Курс доллара снизился на торгах 26 ноября, но по-прежнему превышает 500 тенге в обменниках

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,55 тенге (-0,13).
Средневзвешенный курс юаня снизился до 68,67 тенге (-0,13).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,5−503,3 тенге, евро — по 523,5−527,5 тенге, рубли — по 4,73−4,85 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 26 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на февраль на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,46%, до 72,81 долларов вза баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,51%, до 69,29 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 498,51 тенге, евро — 522,84 тенге, рубля — 4,81 тенге.