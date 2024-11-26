В Волгоград доставили 62 новых трамвайных вагона

Как сообщает администрация Волгограда, вагоны поэтапно будут выходить на линию после завершения процедур приемки, обкатки, постановки на учет и обучения сотрудников на новом подвижном составе.
Всего в областной центр доставили 50 односекционных трамваев модели «Львенок» и 12 трехсекционных трамваев модели «Невский». Новые вагоны заменили подвижной состав на маршрутах № 2 и 10 и вышли на линию СТ.
Модель «Невский» оснащена двумя кабинами с дверями по обе стороны бортов. Один такой трамвай вмещает до 205 пассажиров. «Львенок» способен перевезти около 150 пассажиров, при этом обе модели низкопольные, оборудованы системой климат-контроля, USB-розетками и механическими аппарелями для маломобильных категорий граждан. По периметру вагона расположена система видеокамер.
Напомним, одно из главных приоритетных направлений в работе региональных властей — это совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры. В 10-летнюю программу развития Волгоградской агломерации, которую инициировал губернатор Андрей Бочаров, вошла в том числе и закупка новых трамваев. Программа также предусматривает обновление линий скоростного трамвая.
Темпы развития инфраструктуры общественного транспорта в Волгоградской области оценил также министр транспорта РФ Роман Старовойт, ознакомившийся лично с ходом реконструкции линии скоростного трамвая и осмотревший новые электробусы, трамваи и автобусы.