В Волгоград доставили 62 новых трамвайных вагона

Модель «Невский» оснащена двумя кабинами с дверями по обе стороны бортов. Один такой трамвай вмещает до 205 пассажиров. «Львенок» способен перевезти около 150 пассажиров, при этом обе модели низкопольные, оборудованы системой климат-контроля, USB-розетками и механическими аппарелями для маломобильных категорий граждан. По периметру вагона расположена система видеокамер.