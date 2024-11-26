«Здесь как после бомбежки»: губернатор объявил, какие дороги отремонтируют в грядущем году

«Дорога оказалась сложная. Мы понимали, с чем мы работаем. Техника здесь каждый день. Когда вскрыли полотно, обнаружили проблемы. Нам пришлось перекапывать весь участок. Делаем замену, проходит дождь, все валится. Земля оказалась чересчур напитана влагой. В настоящий момент по земному полотну мы все проблемные участки “победили”, осталось лишь три разрыва на самых тяжелых точках. Общей протяженностью это около двух километров. У нас есть примерно 10 дней на укладку асфальта. Хотелось бы извиниться перед жителями края. В следующем году мы эту работу продолжим. Учтем все нюансы и постараемся раньше сроков привести все в порядок».