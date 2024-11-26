«Здесь как после бомбежки»: губернатор объявил, какие дороги отремонтируют в грядущем году

На волнующие вопросы жителей Приморья 26 ноября в прямом эфире отвечает губернатор Олег Кожемяко. Самая популярная тема, которая волнует приморцев — дороги. Глава края не только объявил примерные даты завершения работ на некоторых участках, но и рассказал, где же уложат новый асфальт уже в следующем году. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Жители края попросили главу региона обратить внимание на участок дороги Осиновка-Ивановка, ремонт которой обещали к концу ноября.
«Даже специалисту понятно, что холода наступают, а местами эту дорогу даже переделывают. Когда же она будет соответствовать своему назначению?», — прозвучал вопрос в прямом эфире.
Участок, отметил Олег Николаевич, действительно, сложный. На работу вышла специализированная организация «СПЕЦСУ», она, уверяет губернатор, всегда качественно выполняла работы. Глава края предположил, что подобная ситуация произошла из-за того, что специалисты в этом году взяли слишком много объемов работ.
На данный момент эта дорога находится в аварийном состоянии, здесь порядка двух километров необходимо покрыть асфальтом. Техника есть, по докладам начальника управления этой компании, здесь работают в два комплекса по укладе асфальта. За оставшийся период по погодным условиям, считает губернатор, положить асфальт можно.
«Трасса имеет огромное значение, мы строим в этом районе горнолыжный курорт, там находятся известные заводы, которые выпускают технику, здесь живет приличное количество людей. К зиме нужно чтобы участок был отремонтирован».
В прямом эфире губернатор связался с руководителем компании — Иваном Зенченко. Он, в свою очередь, объяснил, откуда возникли такие задержки.
«Дорога оказалась сложная. Мы понимали, с чем мы работаем. Техника здесь каждый день. Когда вскрыли полотно, обнаружили проблемы. Нам пришлось перекапывать весь участок. Делаем замену, проходит дождь, все валится. Земля оказалась чересчур напитана влагой. В настоящий момент по земному полотну мы все проблемные участки “победили”, осталось лишь три разрыва на самых тяжелых точках. Общей протяженностью это около двух километров. У нас есть примерно 10 дней на укладку асфальта. Хотелось бы извиниться перед жителями края. В следующем году мы эту работу продолжим. Учтем все нюансы и постараемся раньше сроков привести все в порядок».
Проверка участка, заявил глава края, состоится через 10 дней. По планам, при хороших погодных условиях, уверил подрядчик, все должно получиться.
На этом тема дорог в прямом эфире не закончилась. Жители Находки спросили про новую трассу, которая будет начинаться с Петровки. Дорога до села уже должна была быть сделана, но при проектировании учли оползни, проблемы с грунтом, поэтому строительство затянулось. Деньги, заявил Олег Николаевич, на ремонт предусмотрены. Задача — сделать дорогу в течение 1,5 лет, чтобы в 2025—2026 годах этап ремонта дороги до Петровки оказался завершен. А затем приняться за благоустройство дороги в районе Большого Камня.
«Мы ведем концессию на эту трассу для большегрузов, для тех, кто занимается перевозками. На концессионных условиях можно было бы получить грант от федерального и регионального правительства. И можно было дальше строить дорогу, помимо Находки уделить внимание Фокино. Чтобы трасса действительно выполняла свою функцию “Владивосток, Находка, Порт Восточный”. Сейчас обговариваются условия проведения конкурсных процедур для заключения концессии в первом полугодии 2025 года».
Олег Кожемяко отметил, что эта дорога имеет огромное значение как для рабочей, так и для туристической отрасли.
Завершающим этапом в обсуждении дорог стал вопрос от жителей Шмаковки.
«Мы хотим спросить про дорогу от Павло-Федоровки до станции Шмаковка. Участок здесь как после бомбежки. Мы тратим огромные деньги на такси, люди не могут доехать на прием к врачу, не потратив огромную сумму денег на поездку туда и обратно.».
Губернатор объяснил, что дороги приходят в непригодность в связи с потоком большегрузов. Власти ставят пункты весового контроля, чтобы не допустить подобного. На 2025 год ремонт этой дороги заложен в бюджет.
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