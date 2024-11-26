В Казахстане объем грузоперевозок вырос на 3,5% — Минтранспорта

В планах Минтранса до конца года перевезти 310 миллионов тонн грузов.
Министр отметил, что внутренние перевозки выросли на 10,8%: за 10 месяцев 2024 года они составили 156,2 миллиона тонн, а за аналогичный период прошлого года было перевезено 141 миллион 200 тысяч тонн.
По словам М. Карабаева, объем транзитных грузоперевозок остался на уровне прошлого года и составил 22,4 миллиона тонн. При этом контейнерный транзит увеличился на 7,5%: за 10 месяцев 2024 года — один миллион 156 тысяч ДФЭ, 10 месяцев 2023 года — один миллион 75 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения количественной стороны транспортных потоков, пропускной способности контейнерных терминалов или вместимости грузовых транспортных средств).