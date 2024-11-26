Челябинцам рассказали, когда откроют движение по мосту на Бродокалмакском тракте

Про мост на Бродокалмакском тракте
Осмотр дорожных объектов состоялся в рамках выездного совещания главы города Алексея Лошкина во вторник, 26 ноября. Всего за 2024 год в Челябинске удалось отремонтировать и построить более 1,2 миллиона квадратных метров дорог и тротуаров. Одним из таких примеров стало обновление моста на Бродокалмакском тракте по дороге в Международный аэропорт имени Игоря Курчатова.
Работы планировали закончить в октябре, но из-за 30-сантиметровой толщины старого слоя бетона и обильных дождей, которые привели к размытию откосной части под путепроводом, сроки сдвинулись. Здесь применили инновационную технологию по заливке литового асфальта, который отличается высокой степенью плотности.
Про мост в посёлке Новосинеглазово
А в посёлке Новосинеглазово Советского района сейчас вовсю кипит работа: там строят мост через железнодорожные пути.
— В следующем году работа, безусловно, продолжится. Планы намечены. Весной начнём комиссионные объезды дорог, проверим их состояние после зимнего периода.
Всего в этом году построили и обновили более 100 объектов.