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Челябинцам рассказали, когда откроют движение по мосту на Бродокалмакском тракте

Уже в эту среду, 27 ноября, в Челябинске откроют движение по мосту на Бродокалмакском тракте около ТЭЦ-3. А пока рабочие завершают последние штрихи. Корреспондент «Пчелы» побывал на месте, где пообщался с подрядчиком и узнал о проделанных работах.

Источник: Pchela.News

Про мост на Бродокалмакском тракте

Осмотр дорожных объектов состоялся в рамках выездного совещания главы города Алексея Лошкина во вторник, 26 ноября. Всего за 2024 год в Челябинске удалось отремонтировать и построить более 1,2 миллиона квадратных метров дорог и тротуаров. Одним из таких примеров стало обновление моста на Бродокалмакском тракте по дороге в Международный аэропорт имени Игоря Курчатова.

Работы планировали закончить в октябре, но из-за 30-сантиметровой толщины старого слоя бетона и обильных дождей, которые привели к размытию откосной части под путепроводом, сроки сдвинулись. Здесь применили инновационную технологию по заливке литового асфальта, который отличается высокой степенью плотности.

Про мост в посёлке Новосинеглазово

А в посёлке Новосинеглазово Советского района сейчас вовсю кипит работа: там строят мост через железнодорожные пути.

— В следующем году работа, безусловно, продолжится. Планы намечены. Весной начнём комиссионные объезды дорог, проверим их состояние после зимнего периода.

отметил Алексей Лошкин.

Всего в этом году построили и обновили более 100 объектов.