Челябинцам рассказали, когда откроют движение по мосту на Бродокалмакском тракте

Уже в эту среду, 27 ноября, в Челябинске откроют движение по мосту на Бродокалмакском тракте около ТЭЦ-3. А пока рабочие завершают последние штрихи. Корреспондент «Пчелы» побывал на месте, где пообщался с подрядчиком и узнал о проделанных работах.