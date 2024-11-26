Электропоезд «Финист» с 15 декабря свяжет Омск и Екатеринбург

Поезд будет ходить ежедневно, при этом отправление из Екатеринбурга в 6 часов 45 минут, а прибытие в Омск в 19 часов 45 минут. Из Омска отправление будет в 10часов 57 минут, а прибытие в Екатеринбург в 22 часа 9 минут местного времени. Время в пути от Екатеринбурга до Омска −12 часов.