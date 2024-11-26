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Электропоезд «Финист» с 15 декабря свяжет Омск и Екатеринбург

С 15 декабря 2024 года электропоезд «Финист» будет курсировать по маршруту Екатеринбург — Тюмень — Омск.

Поезд будет ходить ежедневно, при этом отправление из Екатеринбурга в 6 часов 45 минут, а прибытие в Омск в 19 часов 45 минут. Из Омска отправление будет в 10часов 57 минут, а прибытие в Екатеринбург в 22 часа 9 минут местного времени. Время в пути от Екатеринбурга до Омска −12 часов.

Двигаясь по Омской области, «Финист» остановится на станциях Мангут, Называевская, Любинская.

Вагоны «Финиста» имеют современную систему климат-контроля и обеззараживания воздуха, оснащены видеонаблюдением и информационными табло. У каждое сидения расположена USB-розетка.

В поезде предусмотрены места для маломобильных пассажиров, в санзонах имеются пеленальные столики для пассажиров с младенцами.

Продажа билетов уже началась. Действуют льгот для проезда в пассажирских поездах дальнего следования.