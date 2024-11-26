В Сочи педагогам будут частично компенсировать ипотеку

Депутаты Городского Собрания Сочи приняли решение о поддержке педагогов в покупке жилья. С 1 января 2025 года учителям, которые взяли ипотеку в Сочи, будут компенсировать часть затрат.
«С 1 января 2025 года будет установлена дополнительная мера соцподдержки в виде ежемесячной частичной компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту на приобретение единственного жилья, расположенного на территории Сочи», — сообщили в мэрии города-курорта.
Максимально учителям компенсируют 20 тысяч рублей.
Компенсацию получат учителя школ и воспитатели детсадов. Ее будут предоставлять в течение трех лет. В настоящее время в списки потенциальных получателей входят 34 педагога.
Ранее сообщалось, что врачам, переехавшим в Новороссийск из других регионов, единовременно выплатят по 500 тысяч рублей.