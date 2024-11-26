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В Сочи педагогам будут частично компенсировать ипотеку

Новые меры поддержки учителей приняли в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Городского Собрания Сочи приняли решение о поддержке педагогов в покупке жилья. С 1 января 2025 года учителям, которые взяли ипотеку в Сочи, будут компенсировать часть затрат.

«С 1 января 2025 года будет установлена дополнительная мера соцподдержки в виде ежемесячной частичной компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту на приобретение единственного жилья, расположенного на территории Сочи», — сообщили в мэрии города-курорта.

Максимально учителям компенсируют 20 тысяч рублей.

Компенсацию получат учителя школ и воспитатели детсадов. Ее будут предоставлять в течение трех лет. В настоящее время в списки потенциальных получателей входят 34 педагога.

Ранее сообщалось, что врачам, переехавшим в Новороссийск из других регионов, единовременно выплатят по 500 тысяч рублей.

ипотека