В Казахстане изменятся категории иностранцев, кому разрешено работать вне квоты и без разрешений

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработало изменения в «Перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности», сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.