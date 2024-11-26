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В Казахстане изменятся категории иностранцев, кому разрешено работать вне квоты и без разрешений

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработало изменения в «Перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности», сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Источник: EL.kz

Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 10 декабря 2024 года.

Поправки направлены на уточнение категории лиц, включая иностранных инвесторов, создающих юридические лица со стопроцентной долей иностранного участия.

— Согласно изменениям, первый руководитель и его заместитель таких юридических лиц смогут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений от местных исполнительных органов, — говорится в сообщении.

С текстом проекта и предложенными изменениями можно ознакомиться на портале «Открытые НПА» по ссылке.

экономика
занятость