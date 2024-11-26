В Волгограде потратят миллионы на новогоднее украшение города

В этом году празднично украсят территорию у собора Александра Невского, где установят световые композиции «2025», «Ангел» и «Свечи». На Нулевой Продольной смонтируют 10-метровую ель. Еще одну — на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольская. У ГДЮЦа также установят елку, но 8-метрового размера. В Комсомольском саду праздничный наряд появится на живой елке.