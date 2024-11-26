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Стало известно, кому в Калининградской области готовы платить 400 тысяч рублей

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября, ФедералПресс. В Калининграде стоматолог-ортопед может заработать от 400 тысяч рублей в месяц. Также достойные зарплаты обещают эксперту по погрузочно-разгрузочным работам и электромеханику по лифтам.

Источник: Reuters

«Стоматолог-ортопед — от 400 000 ₽/месяц… Опыт работы от 3 лет, высшее образование, полная занятость», — говорится в описании к вакансии на сайте SuperJob.

Специалист должен будет взять на себя ведение ортопедического приема. Речь идет о протезировании съемными и несъемными конструкциями, протезирование на имплантатах, составление комплексного плана лечения.

Кроме того, больше 100 тыс. рублей в Калининградской области предлагают эксперту по погрузочно-разгрузочным работам и электромеханику по лифтам. Первый работник будет получать около 140 тыс. рублей, а второму предлагают от 100 тыс. рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, кому в Калининградской области готовы платить самые большие зарплаты.