Стало известно, кому в Калининградской области готовы платить 400 тысяч рублей

Кроме того, больше 100 тыс. рублей в Калининградской области предлагают эксперту по погрузочно-разгрузочным работам и электромеханику по лифтам. Первый работник будет получать около 140 тыс. рублей, а второму предлагают от 100 тыс. рублей.