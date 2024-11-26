Свердловский министр назвал перспективные бизнес-направления

По его данным, власти региона готовы поддержать, причем не только финансово, перспективные направления в легкой промышленности. В качестве примера он привел проект, связанный с модной индустрией, UFASHION. Благодаря ему, свердловские дизайнеры смогли показать свою продукцию на федеральном уровне.