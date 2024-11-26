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Свердловский министр назвал перспективные бизнес-направления

В Свердловской области сохранят финансирование малого и среднего бизнеса, несмотря на завершение федеральной помощи. Об этом рассказал министр инвестиций региона Вадим Третьяков.

Источник: ЕАН

«Эта категория не пострадает, а некоторые направления получат даже большее финансирование. Например, народные художественные промыслы, которые имеют большой потенциал», — рассказал министр изданию «ФедералПресс».

По его данным, власти региона готовы поддержать, причем не только финансово, перспективные направления в легкой промышленности. В качестве примера он привел проект, связанный с модной индустрией, UFASHION. Благодаря ему, свердловские дизайнеры смогли показать свою продукцию на федеральном уровне.