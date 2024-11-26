«Может накормить две с половиной страны». Кочанова высказалась о белорусских продуктах и яйцах

Так, посещая Солигорскую птицефабрику парламентарий подчеркнула, что в настоящее время Беларусь достигла серьезных результатов в развитии сельского хозяйства. И сегодня республика, кроме себя еще «может накормить две с половиной страны». А о качестве белорусских продуктов знают далеко за ее пределами.