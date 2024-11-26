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«Может накормить две с половиной страны». Кочанова высказалась о белорусских продуктах и яйцах

Кочанова высказалась о белорусских яйцах.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова высказалась о белорусских яйцах, сообщает БелТА.

Так, посещая Солигорскую птицефабрику парламентарий подчеркнула, что в настоящее время Беларусь достигла серьезных результатов в развитии сельского хозяйства. И сегодня республика, кроме себя еще «может накормить две с половиной страны». А о качестве белорусских продуктов знают далеко за ее пределами.

Отдельно говоря о Солигорской птицефабрике, Кочанова констатировала, что в сегменте производства яиц предприятие занимает ведущие позиции. Причем занимается птицефабрика не просто производством яиц, но и новых видов полезной и нужной продукции, в том числе для детского питания.

Отмечается, что на территории открытого акционерного общества «Солигорская птицефабрика» располагаются 22 птичника. И птицефабрика является единственным в Беларуси производителем яиц вареных в маринаде и копченых.

Тем временем Минфин сказал о повышении выплат в одной из бюджетных сфер за счет госдолга.

Также глава Минсвязи назвал срок появления связи 5G в Беларуси.