Кому из должников запретят выезд из Казахстана

«Как результат, должники зачастую злоупотребляют своими правами и, имея многомиллионные непогашенные долги, в том числе перед государственным бюджетом и по алиментам, “обходят” применённые в отношении них ограничения. Помимо этого, системы обмена информацией госорганов по должникам недостаточно интегрированы между собой. Эта проблема также не позволяет судоисполнителям контролировать исполнение выносимых документов».