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Коммунальные тарифы вырастут от 11,9 до 21% в Нижегородской области

Наибольшее подорожание произойдет в Первомайске.

Источник: Живем в Нижнем

Жителей Нижегородской области предупреждают о повышении тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. Суммы в квитанциях вырастут от 11,9% до 21%, сообщается в проекте указа губернатора, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Известно, что тарифы проиндексируют с 1 июля 2025 года. Вырастет стоимость всех коммунальных услуг: водоснабжения, отопления, обращения с твёрдыми коммунальными отходами, электроэнергии. Последняя подорожает в среднем на 12,6%, остальные тарифы вырастут на указанные ранее 11,9%.

Заметнее всего — сразу на 21% — подорожают коммунальные услуги в Первомайске. Это связано со значительным ростом тарифов на услуги водоотведения — 41,8%. Остальные услуги в городе проиндексируют на среднеобластные индексы: +11,9% на услуги ЖКХ, +12,6% за электроснабжение.

Ранее мы писали об увеличении стоимости капитального ремонта в Нижегородской области, которое также произойдёт в 2025 году.

ЖКХ