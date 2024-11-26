Коммунальные тарифы вырастут от 11,9 до 21% в Нижегородской области

Жителей Нижегородской области предупреждают о повышении тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. Суммы в квитанциях вырастут от 11,9% до 21%, сообщается в проекте указа губернатора, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.