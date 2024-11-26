В 2025 году в Каменске-Уральском поднимут стоимость проезда

В 2025 году в Каменске-Уральском планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом рассказал мэр Алексей Герасимов в эфире РИМ ТВ.
Глава города отметил, что основной причиной проблем с количеством маршрутных автобусов является нехватка водителей. Чтобы сократить дефицит кадров, водителям необходимо поднять заработную плату. Повышение цен на проезд позволит это сделать.
— Это нужно, чтобы разделить вклад бюджетных средств, и вклад со стороны пассажиров, — сообщил Алексей Герасимов.
Планируется, что после повышения тарифов, количество маршрутных автобусов значительно вырастет.