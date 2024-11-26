Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2025 году в Каменске-Уральском поднимут стоимость проезда

В Каменске-Уральском подорожает проезд в общественном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Каменске-Уральском планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом рассказал мэр Алексей Герасимов в эфире РИМ ТВ.

Глава города отметил, что основной причиной проблем с количеством маршрутных автобусов является нехватка водителей. Чтобы сократить дефицит кадров, водителям необходимо поднять заработную плату. Повышение цен на проезд позволит это сделать.

— Это нужно, чтобы разделить вклад бюджетных средств, и вклад со стороны пассажиров, — сообщил Алексей Герасимов.

Планируется, что после повышения тарифов, количество маршрутных автобусов значительно вырастет.