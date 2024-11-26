46,7 тысячи квартир ввели в эксплуатацию в Петербурге с начала 2024 года

46 745 квартир или 2,2 миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Петербурге за десять месяцев 2024 года. Это на 23,9 процента и 20,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь со ссылкой на данные Росстата.