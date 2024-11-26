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46,7 тысячи квартир ввели в эксплуатацию в Петербурге с начала 2024 года

Такие данные привел Росстат.

Источник: Комсомольская правда

46 745 квартир или 2,2 миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Петербурге за десять месяцев 2024 года. Это на 23,9 процента и 20,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь со ссылкой на данные Росстата.

— Налицо заметное снижение объемов вводимого жилья. Считаю, что необходимо переломить явный тренд на снижение объемов жилищного строительства в России, — отметил парламентарий.

Рябоконь заявил, что это можно сделать лишь путем активного вовлечения государства в рынок жилищного строительства. Для этого следует развивать самостоятельное строительство жилья в целях реализации на рынке по сниженным ценам, а также привлекать девелоперов в крупные проекты строительства арендного жилья.

Напомним, ранее Рябоконь сообщил, что комиссия по образованию, культуре и науки ЗакСа поддержала разработанный им законопроект о бесплатном посещении музеев раз в месяц.

недвижимость