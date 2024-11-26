Глава минЖКХ Ростовской области рассказал о будущем мусорного полигона в Шахтах

«Такие пояснения, к примеру, как дефицит водителей, безусловно, резонны, во многих ведомствах сейчас нехватка рабочих кадров. Понимаю, что условия работы и оклад водителей мусоровозов не очень привлекательны для высококвалифицированного водителя. Однако это не может быть оправданием для жителей, которые оплачивают услугу вывоза мусора и видят результаты некачественной работы, лицезрея свалку у собственного дома и на каждой улице города. Уверен, что мы на пути к решению этой проблемы, динамика в этом вопросе есть», — заверил и. о. главы минЖКХ.