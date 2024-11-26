Глава минЖКХ Ростовской области рассказал о будущем мусорного полигона в Шахтах

«К сожалению, шахтинский полигон в эту пятерку не входит», — пояснил и. о. министра.
Однако местные жители с нетерпением ждут, когда объект будет закрыт, пишут СМИ. Нынешним летом шахтинцы задыхались от едкого дыма, когда гигантская свалка горела.
«Шахтинский полигон не переполнен, еще есть мощности. 1 июля 2026 года инвестор построит Красносулинский МЭОК — он появится на территории Новошахтинска, — отметил Сергей Орлов. — В 2026 году начнем создавать проектно-сметную документацию и за счет федеральных средств поучаствуем в программе “Генеральная уборка”, и шахтинский полигон будет рекультивирован».
Руководитель министерства также ответил на критику в адрес регионального оператора.
«Социальные сети переполнены критикой работы регионального оператора — он не справляется со своими обязанностями. 11 ноября министерство ЖКХ направило в адрес регионального оператора досудебную претензию о расторжении договора в добровольном порядке. Если они не наладят работу во вверенных им территориях, они лишатся статуса регионального оператора. С момента получения письма дали срок 10 дней, который уже истек. Теперь будет направлено исковое заявление в суд. Соглашение заключалось в 2018 году, и согласно ему расторжение возможно по решению суда — за ним последнее слово. При заключении договора с новым оператором условия контракта будут жестче», — заверил Сергей Орлов.
По его словам, проблему мусорного коллапса региональные власти рассматривают в трех плоскостях.
«Первая — недостаточное число контейнерных площадок и баков на них. Это — ответственность и полномочия муниципалитета. Нельзя, чтобы на несколько многоэтажек, как, к примеру, в Шахтах, был единственный бак», — сказал Сергей Орлов.
О недостатке емкостей неоднократно говорилось в публикациях. В департаменте городского хозяйства делились планами, что надеются на субсидию из областного бюджета для приобретения контейнеров. Положительного ответа пока нет. Как оказалось, власти области от помощи не отказываются, просто документы в Шахтах оформили с ошибками. Предстоят корректировки, и тогда баки в городе закупят и обновят.
«Второй акцент проблемы — навалы возле контейнерных площадок. Там есть элементы мусора, не относящегося к ТКО: ветви, строительные отходы, шины. Законодательство говорит: это должна убирать администрация за счет городского бюджета. С юридической точки зрения это полномочия органов самоуправления. Нужно находить средства на это», — добавил руководитель.
И третий важный момент — нерегулярная работа регионального оператора, срыв графика вывоза мусора.
«Такие пояснения, к примеру, как дефицит водителей, безусловно, резонны, во многих ведомствах сейчас нехватка рабочих кадров. Понимаю, что условия работы и оклад водителей мусоровозов не очень привлекательны для высококвалифицированного водителя. Однако это не может быть оправданием для жителей, которые оплачивают услугу вывоза мусора и видят результаты некачественной работы, лицезрея свалку у собственного дома и на каждой улице города. Уверен, что мы на пути к решению этой проблемы, динамика в этом вопросе есть», — заверил и. о. главы минЖКХ.