Пермское УФАС оштрафовало «Альфа-Банк» за некорректную рекламу

Ранее в Пермское УФАС России поступила жалоба о распространении подозрительной рекламы АО «Альфа-Банк»: в радиоэфире рекламировалась якобы бесплатная дебетовая карта банка, при заказе которой потенциальным клиентам обещали отсутствие комиссии за переводы и платежи.
Между тем, на официальном интернет-сайте АО «Альфа-Банк» было указано, что за переводы по дебетовой карте взимается плата, если ежемесячные расходы по карте не превышают обязательный порог в размере 10 тыс. руб. Однако информация о необходимости таких расходов в рекламе не сообщалась.
Согласно законодательству, в рекламе должна содержаться исчерпывающая информация о стоимости товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара, в противном случае реклама признается недостоверной, поскольку она не соответствует действительности. За нарушение Закона о рекламе АО «Альфа-Банк» оштрафовано на 500 тыс. руб.