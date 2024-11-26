Пермское УФАС оштрафовало «Альфа-Банк» за некорректную рекламу

Между тем, на официальном интернет-сайте АО «Альфа-Банк» было указано, что за переводы по дебетовой карте взимается плата, если ежемесячные расходы по карте не превышают обязательный порог в размере 10 тыс. руб. Однако информация о необходимости таких расходов в рекламе не сообщалась.