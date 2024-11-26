В Свердловской области открыли месторождение с запасами 2,9 тонн изумрудов

Как уточняется в сообщении, Мариинское месторождение поставлено на баланс АО «Мариинский прииск» и является отвалом некондиционных руд Аульского и Малышевского месторождений. Кроме изумрудов, месторождение включает 156,6 кг александритов, 436,3 кг фенакитов, 1,2 тонны хризоберилла, а также 155,2 тонны ювелирно-поделочного берилла.