ЕАЭС: вступили в силу изменения в техрегламент Союза на игрушки

«Изменениями уточняется область применения технического регламента. В частности, четко обозначены виды продукции, которые не относятся к игрушкам. Это, например, сувенирная продукция, компьютерные игры, наборы для выращивания растений и ряд других товаров».
Также технический регламент дополнили понятиями, необходимость в которых возникла при его применении. В их числе «батут для домашнего использования (батут)», «игрушка для активного отдыха», «коммерческое наименование игрушки», «летающая игрушка», «погремушка», «электромеханическая игрушка» и другие, добавили в пресс-службе ЕЭК.
Кроме того, актуализировали требования к составу игрушек и игровых комплектов, включающих химические вещества и не относящихся к наборам для химических опытов.
Для новых требований техрегламента предусмотрен поэтапный переход. Так, сертификаты на игрушки, выданные до 26 ноября 2024 года, действительны до окончания срока их действия. При этом производство и выпуск в обращение на рынок ЕАЭС игрушек при наличии таких сертификатов допускаются до окончания срока их действия, а обращение на рынке ЕАЭС — в течение срока службы или срока годности игрушек.