ЕАЭС: вступили в силу изменения в техрегламент Союза на игрушки

Для новых требований техрегламента предусмотрен поэтапный переход. Так, сертификаты на игрушки, выданные до 26 ноября 2024 года, действительны до окончания срока их действия. При этом производство и выпуск в обращение на рынок ЕАЭС игрушек при наличии таких сертификатов допускаются до окончания срока их действия, а обращение на рынке ЕАЭС — в течение срока службы или срока годности игрушек.