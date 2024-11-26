В Волгоград прибыли новые трамваи «Львенок» и «Невский»

В Волгограде в результате обновления подвижного состава теперь находятся 50 односекционных трамваев модели «Львенок», а также 12 трехсекционных трамваев модели «Невский». Из них часть работает на линии СТ, а также других направлениях. Жители областного центра уже ездят в новых вагонах, которые курсируют по маршрутам № 2 и № 10.
Новая трехсекционная модель «Невский» перевозит до 250 пассажиров. Она оснащена двумя кабинами, а двери в таком трамвае расположены по обе стороны бортов. Подобный электротранспорт способен работать на линиях без разворотных колец или же при ремонте путей. Модель «Львенок» вмещает 150 человек.
Все новые трамваи низкопольные, они оборудованы USB-розетками для зарядки мобильных устройств, климат-контролем и оснащены специальными механическими аппарелями для удобства инвалидов, маломобильных пассажиров, провоза детских колясок. Наиболее часто используемые кнопки вынесли на подлокотник, а по всему периметру вагона есть система видеокамер.
Напомним, обновление трамвайного парка идет в рамках 10-летней комплексной программы развития города Волгограда, которую инициировал ранее губернатор области Андрей Бочаров.