В Волгоград прибыли новые трамваи «Львенок» и «Невский»

В Волгограде в результате обновления подвижного состава теперь находятся 50 односекционных трамваев модели «Львенок», а также 12 трехсекционных трамваев модели «Невский». Из них часть работает на линии СТ, а также других направлениях. Жители областного центра уже ездят в новых вагонах, которые курсируют по маршрутам № 2 и № 10.



Новая трехсекционная модель «Невский» перевозит до 250 пассажиров. Она оснащена двумя кабинами, а двери в таком трамвае расположены по обе стороны бортов. Подобный электротранспорт способен работать на линиях без разворотных колец или же при ремонте путей. Модель «Львенок» вмещает 150 человек.