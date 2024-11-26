Доллар и юань подорожали на торгах 26 ноября, российский рубль упал в цене

Доллар стал дороже на Br0,0043 — его курс составил Br3,4725 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0231 и составил Br4,8072 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0084 и составил Br3,3295 за 100 российских рублей.
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань выросли в цене на торгах 26 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0043 — его курс составил Br3,4725 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0231 и составил Br4,8072 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0084 и составил Br3,3295 за 100 российских рублей.