Высокоскоростная магистраль Москва — Минск уже частично спроектирована

Как сообщалось, тема создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Минском и Москвой была поднята на высшем уровне. В феврале нынешнего года об этом публично говорил президент России Владимир Путин. Тогда он пояснил, что такие магистрали соединят Москву с различными городами России, а также с Минском. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал эту идею.