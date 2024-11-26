Высокоскоростная магистраль Москва — Минск уже частично спроектирована

«По ВСМ-4 Москва — Минск уже спроектирована до Смоленска и до границы, и ведется работа сейчас с белорусской стороной», — цитирует Николаенко РИА Новости.
Выступая на полях международного форума «Российский промышленник», он напомнил, что проект президента РФ о развитии высокоскоростных железнодорожных магистралей был утвержден 17 августа 2923 года.
«ВСМ-1 Москва — Санкт — Петербург сейчас в стадии проектирования, внесена в схему территориального планирования Российской Федерации», — отметил представитель компании.
ВСМ-2 Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург уже спроектирована до Казани, а по ВСМ-3 Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер разработано обоснование инвестиций, добавил Николаенко, уточнив, что эти дороги также внесены в схему территориального планирования.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
Как сообщалось, тема создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Минском и Москвой была поднята на высшем уровне. В феврале нынешнего года об этом публично говорил президент России Владимир Путин. Тогда он пояснил, что такие магистрали соединят Москву с различными городами России, а также с Минском. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал эту идею.