Серебрян: остановка поставок газа в Приднестровье станет гуманитарной катастрофой

Он подчеркнул, что ситуация, при которой могут быть прекращены поставки газа была бы не просто кризисом, а фактически гуманитарной катастрофой, которая приведет к коллапсу системы поставок электроэнергии, от чего пострадают десятки тысяч семей как на левом берегу Днестра, так и на правом. В этой связи он акцентировал важность переговоров.