Серебрян: остановка поставок газа в Приднестровье станет гуманитарной катастрофой

Так он прокомментировал процесс переговоров с «Газпромом», который ведет правительство, о поставках природного газа в Молдову.
«Речь идет не только о приднестровском регионе, но и о населенных пунктах на территории, контролируемой Кишиневом, которые также пострадали бы при таком развитии событий. Около 30 тысяч потребителей на правом берегу подключены к той же газораспределительной сети — Варница, Копанка, практически весь Дубоссарский район. Однако, прежде всего, это касается людей, проживающих в приднестровском регионе, большинство из которых являются гражданами Республики Молдова».
Он подчеркнул, что ситуация, при которой могут быть прекращены поставки газа была бы не просто кризисом, а фактически гуманитарной катастрофой, которая приведет к коллапсу системы поставок электроэнергии, от чего пострадают десятки тысяч семей как на левом берегу Днестра, так и на правом. В этой связи он акцентировал важность переговоров.
«Здесь речь идет о сотнях тысяч граждан, благополучии и стабильности людей на обоих берегах Днестра».
Он также прокомментировал противоречивые дискуссии, возникшие при обсуждении визита министра энергетики Виктора Парликова в Россию.
«Я заметил эти высказывания в публичном пространстве по поводу отъезда министра энергетики Виктора Парликова в Москву, и это было предсказуемо. Нельзя сказать, что произошло что-то совершенно неожиданное. Многие ведут дискуссии с “Газпромом”, в том числе страны Евросоюза. Это переговоры с экономическим агентом в интересах граждан Республики Молдова», — подчеркнул Серебрян.