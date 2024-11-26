Ozon готовится осесть в Калининграде

Сам процесс переезда в российскую юрисдикцию должен завершиться до конца 2025 года. В компании уверены, что это положительно скажется на росте ликвидности бумаг для инвесторов, а также снизит регуляторные риски на ключевом рынке, а также позволит возобновить опционную программу для сотрудников. Редомициляция также упростит внутригрупповые транзакции.