Ozon готовится осесть в Калининграде

«Ozon тщательно рассмотрел все возможные альтернативы в различных комбинациях и пришел к выводу, что редомициляция обеспечит устойчивое развитие и успех бизнеса в долгосрочной перспективе и максимально защитит интересы различных заинтересованных сторон», — говорится в заявлении компании.
В случае одобрения редомициляции акционерами, новым юридическим лицом Ozon Holdings PLC станет МКПАО «Озон». Сейчас компания зарегистрирована на Кипре.
«На протяжении более чем двух лет Ozon тщательно анализировал различные возможности обеспечения устойчивости бизнеса, а также защиты интересов акционеров, кредиторов, партнеров, клиентов, сотрудников и других заинтересованных сторон в текущих геополитических, экономических и регуляторных условиях. Тщательно изучив данный вопрос, Ozon считает целесообразным предложить акционерам рассмотреть вопрос о редомициляции, принимая во внимание изложенные далее ключевые факторы», — сказано в заявлении компании.
Сам процесс переезда в российскую юрисдикцию должен завершиться до конца 2025 года. В компании уверены, что это положительно скажется на росте ликвидности бумаг для инвесторов, а также снизит регуляторные риски на ключевом рынке, а также позволит возобновить опционную программу для сотрудников. Редомициляция также упростит внутригрупповые транзакции.
Акционеры Ozon рассмотрят этот вопрос 27 декабря.
Напомним, Ozon — e-commerce платформа, ведущая деятельность в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Узбекистане, Китае и Турции.