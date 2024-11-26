Некоторые сигареты подорожают с 1 декабря

«Половина наименований не продается, но ты обязан иметь в ассортименте. Ты должен выкупить их, по сути дела, через 10 дней. Значит, потом тебе будут очень сильно настойчиво говорить, чтоб ты еще взял это все», — отмечал Маргелов.