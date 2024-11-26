Некоторые сигареты подорожают с 1 декабря

Повышение касается разновидностей «Короны». К примеру, «Корона Super Slims» станет дороже на 5 копеек, «Корона Слим 100» — на 10 копеек. Наиболее существенно изменится ценник на «Корону Стиль» и «Корону Элит» — плюс 20 копеек. Максимальная розничная цена пачки будет равна 3 рублям 60 копейкам.
Полный список на сигареты от разных импортеров и производителей можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам. Рост цен связан, как правило, с поэтапным увеличением ставок акцизов.
Как заявил ранее корреспонденту Sputnik сопредседатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов, не вся розница довольна ценами на сигареты. Минимальная надбавка 2,96%, а максимальная — 6,8%.
Но при этом один из крупных отечественных производителей «доводит ассортимент». Другими словами, магазин должен брать на реализацию определенный ассортимент: и популярные, и плохо продаваемые виды сигарет.
«Половина наименований не продается, но ты обязан иметь в ассортименте. Ты должен выкупить их, по сути дела, через 10 дней. Значит, потом тебе будут очень сильно настойчиво говорить, чтоб ты еще взял это все», — отмечал Маргелов.