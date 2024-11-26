Глава Минстроя Файзуллин анонсировал снижение цен на жилье в новостройках

В интервью, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал SHOT, он рассказал, что сегодня на рынке недвижимости сложилась ситуация, когда порядка 60% всех квартир в новостройках не проданы. По мнению министра, компании будут пытаться регулировать рынок, в частности, предлагая покупателям больше скидок и акций.