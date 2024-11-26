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Глава Минстроя Файзуллин анонсировал снижение цен на жилье в новостройках

Порядка 60% всех новых квартир не проданы, сообщил министр.

Источник: Аргументы и факты

Цены на квартиры в новостройках в России в ближайшее время снизятся, это произойдет из-за большого количества нераспроданного жилья, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В интервью, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал SHOT, он рассказал, что сегодня на рынке недвижимости сложилась ситуация, когда порядка 60% всех квартир в новостройках не проданы. По мнению министра, компании будут пытаться регулировать рынок, в частности, предлагая покупателям больше скидок и акций.

«Основная задача сейчас — держать коридор в части роста цен на строительные ресурсы: стройматериалы, перевозки, стоимость рабочей силы», — заявил Файзуллин.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме заявила, что в настоящее время ипотечные кредиты в России доступны немногим, поэтому большинство россиян отложили покупку недвижимости.

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