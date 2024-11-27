В Волгоградской области заменили все лифты с истекшим сроком годности

«Возникающие проблемы систематически обсуждаются на заседаниях общественного совета, — продолжила Татьяна Текучева. — Выявляются острые вопросы, идет поиск механизмов их решения. Также это выезды на дома, работа с жителями, помощь в приемке работ и проверка их качества, защита интересов собственников в случае, если вдруг капитальный ремонт проведен некачественно. Однако в нашем регионе по сравнению с другими территориями наименьшее количество таких жалоб. Для подрядчиков установлен 5-летний гарантийный срок на обязательства в связи с проведенным капитальным ремонтом. Фонд капитального ремонта ведет работу с подрядными организациями, и в случае нареканий подрядчики устраняют недостатки добровольно в рамках договорных отношений, реже такие споры фонду приходится разрешать в судебном порядке».