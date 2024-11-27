В Волгоградской области заменили все лифты с истекшим сроком годности

Комфорт для волгоградцев.
Как отметила председатель общественного совета при комитете ЖКХ Волгоградской области, исполняющая обязанности заместителя председателя комитета Татьяна Текучева, около 3 тыс. домов в регионе прошли капитальный ремонт.
«Это особенно важно с точки зрения того, что мы исключаем появление новых аварийных домов, подлежащих переселению, — подчеркнула Татьяна Текучева. — Таким образом, мы боремся за сохранение комфортных и безопасных условий для жильцов многоквартирных домов. Приоритетным направлением в работе была замена лифтов с выработанным сроком эксплуатации».
Руководитель также отметила, что взнос на капитальный ремонт в Волгоградской области ниже, чем в других российских субъектах, и это следствие позиции губернатора: не допускать значительного повышения этой суммы для плательщиков. Кроме того, говорилось, что капитальный ремонт находится в зоне постоянного общественного контроля.
«Возникающие проблемы систематически обсуждаются на заседаниях общественного совета, — продолжила Татьяна Текучева. — Выявляются острые вопросы, идет поиск механизмов их решения. Также это выезды на дома, работа с жителями, помощь в приемке работ и проверка их качества, защита интересов собственников в случае, если вдруг капитальный ремонт проведен некачественно. Однако в нашем регионе по сравнению с другими территориями наименьшее количество таких жалоб. Для подрядчиков установлен 5-летний гарантийный срок на обязательства в связи с проведенным капитальным ремонтом. Фонд капитального ремонта ведет работу с подрядными организациями, и в случае нареканий подрядчики устраняют недостатки добровольно в рамках договорных отношений, реже такие споры фонду приходится разрешать в судебном порядке».
Программа капитального ремонта на этом этапе не заканчивается — ее срок продлен до 2055 года. И сейчас главное, по словам экспертов, сохранить устойчивость регоператора и высокий уровень собираемости взносов. В идеале жители многоквартирных домов дождутся капитального ремонта и будут проживать в комфортных условиях.
Подробно остановился на итогах и планах генеральный директор унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капремонта» Василий Каменских.
Сейчас в областную программу капитального ремонта включено почти 11 тыс. многоквартирных домов, где проживают 1,267 млн. человек. В Волгоградской области работы охватили 2849 многоквартирных домов, в которых 411 тыс. человек улучшили жилищные условия. Общий объем средств, потраченных на реализацию программы, за прошедшие 10 лет составил 18 млрд рублей.
Программа включает в себя капитальный ремонт крыш, фасадов, фундаментов, инженерных сетей (холодного, горячего водоснабжения, тепло- и газоснабжения, водоотведения) домов, а также модернизацию лифтового хозяйства.
В 2024 году в перечень работ по капремонту добавилась установка коллективных приборов общедомового учета потребления коммунальных ресурсов. И кстати, в 27 многоэтажках поселка Октябрьского Калачевского района уже установлены 27 приборов учета тепловой энергии.
Особенные дома.
В прошлом году чуть упрощен порядок ремонта домов-памятников. Дома — объекты культурного наследия нужно не ремонтировать, а реставрировать, что требует дополнительных усилий и расходов. Но с 2023 года разрешено ремонтировать (не реставрировать) те элементы дома-памятника, которые не входят в предмет охраны. Например, если охраняется только фасад, то внутри дома можно проводить обычный ремонт.
Особое внимание в Волгоградской области уделяется работам, напрямую влияющим на безопасность жильцов, — замене старых лифтов. По инициативе губернатора Андрея Бочарова, Волгоградская область стала одной из первых в стране, где на законодательном уровне в перечень первейших критериев при определении очередности капремонта был включен пункт о наличии аварийного или отработавшего свой срок эксплуатации лифтового оборудования.
Сложный подъемный механизм, от которого зависит эксплуатация высотного дома, должен быть в хорошем состоянии. По информации Василия Каменских, в Волгоградской области полностью заменены все лифты старше 25 лет — это более 3 тыс. агрегатов в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке. С начала 2024 года заключены договоры на замену 604 лифтов в Волгограде, Волжском, Камышине и Городищенском районе.
Итак, за 10 лет на территории региона заменено 3175 лифтов на общую сумму 7,8 млрд рублей при запланированных к замене 7 тыс. лифтов. Фактически обновлено 47% от общего количества лифтов, подлежащих замене в период действия программы.
В 2025 году запланирована замена 760 лифтов на 4965,8 млн. руб.
«Еще раз подчеркну: на сегодня все лифтовое оборудование с истекшим сроком эксплуатации заменено, а дальнейшая замена лифтов выстроена уже планово с учетом сроков их эксплуатации», — доложил общественникам о значительных подвижках в работе Василий Каменских.
Причем глава фонда отметил растущее доверие жителей к деятельности организации.
«В начале действия программы, в 2014 году, очень многие не доверяли этой новой системе, люди размышляли, платить или не платить, — и такая ситуация была в целом по стране, — напомнил докладчик. — После 2020 года мы преодолели определенный рубеж, после которого в регионе отмечается собираемость взносов на капитальный ремонт около 95% и выше. Жители платят, так как видят, что сделано немало».
Качественное обновление жилого фонда — базис для наведения порядка в ЖКХ и в целом комплексного развития территорий. Размер минимального взноса на капремонт в Волгоградской области является одним из самых доступных, действуют меры поддержки населения. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, с 2020 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова действует полная и частичная компенсация взносов на капремонт для одиноко проживающих пожилых волгоградцев. В 2024 году такой мерой поддержки воспользовались 36 тыс. жителей региона.